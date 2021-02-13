Третий бой Порье и Макгрегора может состояться летом

Президент UFC Дана Уайт 13 февраля заявил, что третий поединок ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье может состояться летом 2021 года.

«У нас есть Дастин, он — номер один в мире, Конор — номер шесть. Они хотят устроить трилогию, значит, мы должны это организовать. Мы попробуем сделать этот бой летом этого года», — приводит MMAFighting слова Уайта.

24 января Порье победил Макгрегора нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC 257. Это был второй поединок спортсменов. Первый состоялся 27 сентября 2014 года: тогда в первом раунде нокаутом победил Макгрегор.

26 января стало известно, что Макгрегор отстранен от боев на 180 дней из-за травмы ноги, которую ирландец получил в поединке с Порье двумя днями ранее.