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Третий бой Порье и Макгрегора может состояться летом

10:16
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Reuters
Конор Макгрегор (слева) и Дастин Порье. Фото Reuters
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Президент UFC Дана Уайт 13 февраля заявил, что третий поединок ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье может состояться летом 2021 года.

«У нас есть Дастин, он — номер один в мире, Конор — номер шесть. Они хотят устроить трилогию, значит, мы должны это организовать. Мы попробуем сделать этот бой летом этого года», — приводит MMAFighting слова Уайта.

24 января Порье победил Макгрегора нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC 257. Это был второй поединок спортсменов. Первый состоялся 27 сентября 2014 года: тогда в первом раунде нокаутом победил Макгрегор.

26 января стало известно, что Макгрегор отстранен от боев на 180 дней из-за травмы ноги, которую ирландец получил в поединке с Порье двумя днями ранее.

Дополнительная информация:

https://www.mmafighting.com/2021/2/12/22280078/dana-white-ufc-targeting-dustin-poirier-vs-conor-mcgregor-3-for-summer

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