Махачев бросил вызов Элу Яквинте

Российский боец UFC Ислам Махачев бросил вызов экс-претенденту на титул чемпиона организации Элу Яквинте.

— Хукер, Фелдер, Ли и сейчас Гиллеспи. Эй, Яквинта. Я знаю, ты нью-йоркский гангстер. Дай мне знать, если ты в деле, — написал у себя в Twitter Махачев.

Махачев проведет следующий поединок на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля против Грегора Гиллеспи. На счету 28-летнего россиянина 18 побед и 1 поражение в ММА. У 32-летнего Яквинты 14 побед, 6 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере. Последний поединок американец провел в октябре 2019 года, он уступил Дэну Хукеру на турнире UFC 243.