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Кулачные бои официально признали видом спорта в России

13:38

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил о признании кулачного боя официальным видом спорта в РФ.

С 1 декабря все мероприятия лиг кулачных боев будут проводиться под эгидой Федерации бокса России.

«Бокс зародился с кулачных боев на ярмарках. Мы приняли решение, что кто, как не Федерация бокса России, должна и обязана возглавить всю эту историю, взять это все под контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент, медицинский регламент, прописать весовые категории, сделать титул чемпиона России по кулачным боям», — сказал Щекутьев.

Ведущими лигами кулачных боев в России являются Hardcore FC и Top Dog FC.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12997419

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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