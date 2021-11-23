Кулачные бои официально признали видом спорта в России
13:38
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил о признании кулачного боя официальным видом спорта в РФ.
С 1 декабря все мероприятия лиг кулачных боев будут проводиться под эгидой Федерации бокса России.
«Бокс зародился с кулачных боев на ярмарках. Мы приняли решение, что кто, как не Федерация бокса России, должна и обязана возглавить всю эту историю, взять это все под контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент, медицинский регламент, прописать весовые категории, сделать титул чемпиона России по кулачным боям», — сказал Щекутьев.
Ведущими лигами кулачных боев в России являются Hardcore FC и Top Dog FC.
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