Источник: Усман Нурмагомедов опознан как водитель машины при наезде на полицейского

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова, опознан как водитель машины, которая 11 ноября совершила наезд на капитана полиции Алексея Назарова возле аэропорта в Каспийске, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, полицейские узнали в водителе Усмана Нурмагомедова, поскольку в момент проезда через КПП боковое окно машины было открыто.

Напомним, что Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым были задержаны в аэропорту Шереметьево после того, как сбили на машине сотрудника полиции и скрылись с места происшествия.

Идрисов был отправлен под домашний арест, а затем в СИЗО до 11 января. Нурмагомедова проходит по делу как свидетель.