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Источник: Усман Нурмагомедов опознан как водитель машины при наезде на полицейского

11:58
Усман Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Усман Нурмагомедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова, опознан как водитель машины, которая 11 ноября совершила наезд на капитана полиции Алексея Назарова возле аэропорта в Каспийске, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, полицейские узнали в водителе Усмана Нурмагомедова, поскольку в момент проезда через КПП боковое окно машины было открыто.

Напомним, что Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым были задержаны в аэропорту Шереметьево после того, как сбили на машине сотрудника полиции и скрылись с места происшествия.

Идрисов был отправлен под домашний арест, а затем в СИЗО до 11 января. Нурмагомедова проходит по делу как свидетель.

Дополнительная информация:

https://t.me/shot_shot/32240

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Карен Саркисян все материалы автора
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