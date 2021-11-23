Источник: Усман Нурмагомедов опознан как водитель машины при наезде на полицейского
11:58
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова, опознан как водитель машины, которая 11 ноября совершила наезд на капитана полиции Алексея Назарова возле аэропорта в Каспийске, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, полицейские узнали в водителе Усмана Нурмагомедова, поскольку в момент проезда через КПП боковое окно машины было открыто.
Напомним, что Усман Нурмагомедов с другом Камалом Идрисовым были задержаны в аэропорту Шереметьево после того, как сбили на машине сотрудника полиции и скрылись с места происшествия.
Идрисов был отправлен под домашний арест, а затем в СИЗО до 11 января. Нурмагомедова проходит по делу как свидетель.
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