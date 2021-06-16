Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе, аналитик Дэн Харди поделился мнением о шансах Роберта Уиттакера в потенциальном реванше с Исраэлем Адесаньей.

«Я думаю, ключ к решению стиля Адесаньи — это не тейкдауны и залеживание, а постановка его в позиции, где он будет возвращаться на ноги — и вот здесь уже использовать его ошибки, — говорит Харди в интервью подкасту Submission Radio. — Его нужно ловить на сабмишен именно в процессе вставания. Мы видели в бою против Яна и сейчас против Веттори — когда Адесанья в хаф-гарде на спине, он обхватывает голову соперника рукой сверху, а не подкладывает андерхук. Пару раз он работал андерхуком, но тут же отказывался от него ради обхвата головы снова. В такой позиции он остается на спине, а при андерхуке поднимался бы в одну из сторон, сохраняя шею в безопасности.

Он встает и отдает спину — это конкретные тактические ошибки. Веттори забирал его спину, потому что Иззи отдал андерхук, обхватил голову, начал тянуться, вставать… Он делает эту ошибку постоянно. Веттори — добротный коричневый пояс, но хороший черный пояс смог бы воспользоваться такой позицией по-настоящему. Защита от тейкдаунов Иззи, наоборот, очень хороша, особенно у сетки. Блахович смог переводить его в центре октагона, но Веттори недостаточно техничный борец для этого, он многое берет за счет грубой силы.

Я думаю, ключ Роберта к победе — это сабмишен, удушающий прием. Если он сможет использовать вот эту ошибку Адесаньи во вставании, то… Роберт очень здорово прибавил в грэпплинге и этот бой он проведет терпеливо. В первом бою он бежал вперед, действовал слишком безрассудно. Сейчас он будет другим».