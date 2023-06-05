Корнеев — о смерти 16-летнего бойца: «Глава Амурской Федерации нарушил правила Союза ММА»

Председатель Всероссийской коллегии судей Союза ММА Виктор Корнеев отреагировал на инцидент с гибелью юного бойца на турнире в Белогорске.

«Сейчас идет проверка со стороны федеральных органов. Мы должны исходить из этих обстоятельств. Если говорить о правилах, то участникам возрастной группы 16-17 лет обязательно нужно носить боксерский шлем. Удары руками и ногами в голову в этой возрастной группе разрешены, но все участники должны надевать боксерские шлемы. Я не понимаю, почему глава федерации назначил себя главным судьей, хотя это противоречит правилам Союза ММА России. Президент Федерации должен заниматься своим делом, а судьи должны судить соревнования. Что там было и кто там судил, предстоит разобраться Союзу ММА России», — цитирует Корнеева MMA.Metaratings.ru.

Трагедия произошла 4 июня на Открытом Кубке спортклуба «Родина» по ММА в Белогорске. 16-летний Богдан Пушкарев вышел на поединок без шлема, и во время боя получил удар ногой в голову, после чего потерял сознание. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. По факту смерти спортсмена будет возбуждено уголовное дело.