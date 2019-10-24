Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, посетивший Россию, рассказал о возможном реванше с Хабибом Нурмагомедовым и о своем следующем сопернике.

— Мы находимся в постоянных спорах с UFC, это бизнес, — сказал Макгрегор в интервью «Матч ТВ». — Если бы назвал своего следующего соперника, то это могло бы сыграть против меня. Не буду об этом говорить, пусть в UFC объявляют. Мне все равно, кто будет соперником, я хочу мстить, готов драться со всеми, потому буду выступать 18 января.

У меня есть множество соперников на уме, с которыми готов встретиться в октагоне. Выберу одного и встречусь с ним 18 января. Продолжу драться в 2020 году.

Третий бой в 2020 году с Хабибом? Я стремлюсь к этому, моя цель — реванш в Москве. Россия его заслуживает. Очень ждем этого, реванш неизбежен. Он может бегать, но не может спрятаться от меня.

На какой арене? Сколько зрителей вмещает самая большая? 80 тысяч в «Лужниках»? Да, я был там в финале чемпионата мира по футболу.