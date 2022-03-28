Ковингтон: «Я победил бы Конора 10 раз из 10»

1-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) похвалил Конора Макгрегора (22-6) за его достижения в единоборствах, однако признал, что он с легкостью бы расправился с ирландцем.

«Думаю, что Конор просто пытается держаться на хайпе, упоминая про бой с Усманом, — сказал Ковингтон на подкасте FULL SEND PODCAST. — Он не будет драться с настоящими мужчинами в лучшей весовой категории. Он хороший боец, он проделал большой путь. Тем не менее он дважды проиграл Порье. Если говорить о полусреднем весе, то это не его весовая.

Я бы хотел увидеть его против реальных бойцов, но он не будет драться с кем-то, если знает, что шансы на победу сводятся к нулю. В нашем виде спорта нет фактора удачи. Я победил бы этого парня десять раз из десяти. Мы говорим о статистике, а вся наша жизнь состоит из цифр».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.