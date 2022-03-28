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28 марта, 12:49

«Не могу не осудить стаю обезьян». Камил Гаджиев оштрафовал нокаутировавшего Пономарева Шуаева на 500 тысяч рублей

Камил Гаджиев оштрафовал Шуаева на 500 тысяч рублей из-за поведения команды бойца
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Камил Гаджиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оштрафовал тяжеловеса Юсупа Шуаева на 500 тысяч рублей за неспортивное поведение его команды после победы бойца над Григорием Пономаревым.

«По поводу того, что происходило в углу у Шуаева: друзья, это уже не ММА, а война — пятираундовый бой за пояс, — сказал Гаджиев в видеообращении на своей странице в социальной сети. — Где-то это, наверное, переходит за рамки спорта. За это никого осуждать не буду. Напряжение было высокое, и они же на самом деле дрались. По-своему была уличная драка. Но не осудить тех, кто выпрыгивает в клетку, скажем так, стаю обезьян, я не могу, так как я всегда их осуждал. Поставить 150 человек ЧОПа... Не может столько охранников стоять вокруг клетки. Поэтому, конечно же, все, что можем сделать мы в данной ситуации, — это еще раз обратить на это внимание и, конечно же, оштрафовать Юсупа Шуаева. Пускай все те, кто выпрыгивал в этот день в клетку, а их там было человек 20, скинутся. Мы Юсупа оштрафовали на 500 тысяч рублей. Гонорары Юсупа позволяют, поэтому пускай каждый выпрыгнувший человек в клетку заплатит Шуаеву по 25 тысяч рублей. Пускай компенсируют ему за свои нездоровые эмоции».

В минувшую пятницу в главном событии турнира AMC Fight Nights 110 в Астрахани Шуаев нокаутом выиграл у Пономарева и стал обладателем вакантного чемпионского пояса в тяжелом весе.

Камил Гаджиев
ММА
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