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28 марта, 14:13

Хизриев после дебюта в UFC: «В этих джунглях новый король»

Алиасхаб Хизриев прокомментировал свой дебют в UFC
Давид Хачатрян
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Российский боец Алиасхаб Хизриев дебютировал в UFC, победив соотечественника Дениса Тюлюлина сабмишном во втором раунде. Бой прошел в среднем весе на UFC on ESPN 33 (26 марта). По словам Хизриева, он готов принять бой с любым соперником.

«Бой прошел так, как я ожидал, — приводит слова россиянина MMA Junkie. — Хотел показать захватывающий поединок. Этот парень оказался очень жестким. Была возможность финишировать его в первом раунде, но я хотел почувствовать клетку и воздух. Не хотел финишировать его слишком рано. В остальном все прошло здорово.

Я готов драться с кем угодно. Если придется, могу подраться завтра. Я готов всех разнести. Хочу драться в июле или в августе. Как говорят ребята из моей команды, дайте мне любого, я всех разнесу.

Если UFC хотят бросить меня в самое пекло, чтобы я дрался с лучшими, я готов. Не беспокоюсь о тех, кто на вершине дивизиона. Я здесь лев, я их просто съем. В этих джунглях новый король».

На счету 31-летнего Хизриева 14 побед без поражений. Лишь один бой в карьере Хизриева доходил до третьего раунда.

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