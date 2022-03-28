Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

28 марта, 12:36

«Штрафуем Шуаева на 500 000 рублей». Камил Гаджиев о поединке Шуаева и Пономарева на AMC Fight Nights

Камил Гаджиев подвел итоги турнира AMC Fight Nights в Астрахани
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев подвел итоги прошедшего 25 марта турнира AMC Fight Nights в Астрахани. В главном событии турнира Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарева во втором раунде.

«О судействе. Герейхан, профессиональный рефери с многолетним стажем, работает в ведущих организациях России, — написал Гаджиев в соцсетях. — Он принял спорное по мнению многих решение, но говорить о его «продажности», как выражаются некоторые, это свинство. Самому Герейхану , уверен, есть что сказать, в ближайшее время возьмем у него интервью.

Об эмоциях (которые зашкаливали) бойцов и болельщиков. Это был очень принципиальный бой. Ко всему сказанному и показанному во время боя поэтому отнесемся с пониманием.

О выпрыгивающих в клетку. Штрафуем Шуаева на 500 000 рублей. Турнир в Дагестане откладываем еще на 5 лет».

На счету Пономарева 4 победы и 2 поражения, у Шуаева — 7 побед и ни одного поражения.

1
1
Читайте также
Бузова пришла на спортивное ТВ: сказала, что ей нравится «мальчик из «Динамо». Обошлось без скандала
Алчный безумец, ненавидевший белых. Каким был отец сестер Уильямс, за роль которого Уиллу Смиту дали «Оскар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стерлинг пообещал «похоронить» Яна на UFC 273

«Не могу не осудить стаю обезьян». Камил Гаджиев оштрафовал нокаутировавшего Пономарева Шуаева на 500 тысяч рублей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости