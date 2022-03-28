«Штрафуем Шуаева на 500 000 рублей». Камил Гаджиев о поединке Шуаева и Пономарева на AMC Fight Nights

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев подвел итоги прошедшего 25 марта турнира AMC Fight Nights в Астрахани. В главном событии турнира Юсуп Шуаев нокаутировал Григория Пономарева во втором раунде.

«О судействе. Герейхан, профессиональный рефери с многолетним стажем, работает в ведущих организациях России, — написал Гаджиев в соцсетях. — Он принял спорное по мнению многих решение, но говорить о его «продажности», как выражаются некоторые, это свинство. Самому Герейхану , уверен, есть что сказать, в ближайшее время возьмем у него интервью.

Об эмоциях (которые зашкаливали) бойцов и болельщиков. Это был очень принципиальный бой. Ко всему сказанному и показанному во время боя поэтому отнесемся с пониманием.

О выпрыгивающих в клетку. Штрафуем Шуаева на 500 000 рублей. Турнир в Дагестане откладываем еще на 5 лет».

На счету Пономарева 4 победы и 2 поражения, у Шуаева — 7 побед и ни одного поражения.