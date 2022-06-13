Хамзат Чимаев бросил вызов двум бойцам

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) обратился к Нейту Диасу (20-13) и Белалу Мухаммаду (21-3), призвав их принять с ним бой в августе и октябре соответствующе.

«Я хочу драться в августе, — написал Чимаев в Twitter. — Я готов, Нейт Диас. Давай подеремся, тощий мальчик», а позже добавил: «Диас — в августе, Белал Мухаммад — в октябре».

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Эта победа позволила Чимаеву подняться на третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Мухаммад в последнем бою победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, США.