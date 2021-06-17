Хабиб Нурмагомедов: «Не могу понять, почему в Дагестане самые дешевые наркотики в России»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудил на медиа дне EFC в Казахстане проблему наркотиков.

— Вот сейчас в Петербурге был Экономический форум, и уборщицы в туалетах вымыли огромное количество кокаина, эфедрона... Вот вы бы могли сделать обращение по наркотикам, чтобы молодые прислушались.

— На самом крупном экономическом форуме России какая молодежь может быть? Туда ты же просто так не зайдешь. Там же только правительство.

— Дети же вас посмотрят и ...

— А причем здесь экономический форум и туалеты?

— Нет, вопрос в другом... Вы не могли бы, чтобы дети посмотрели вас и...

— Вы могли бы привести в пример школьные туалеты или что-то такое. Эта проблема есть, она очень актуальная, особенно у нас в Дагестане. Не знаю, как так получается, что самые дешевые наркотики в России находятся в Дагестане. Я думаю, это работа определенных людей, которые очень грамотно проводят свою работу, тщательно и внедряют вот эти дешевые наркотики, травы, соли. В определенные регионы, чтобы портить молодежь. А мы клюем на это. Это должно решаться на правительственном уровне. Если правительство захочет, за один день решит эту проблему. Налоги же очень хорошо собирают, правильно же? А наркотики не могут остановить. Закладки делают, все же через интернет. Молодежь приходит, подбирает. Я думаю, это в первую очередь правительство должно работать. Во вторую очередь на местах родители должны следить, тотальный контроль за детьми. И только в третью — такие личности, как я, люди, которые имеют подписчиков, должны говорить, что эта вещь — плохо. Эта работа одним советом молодежи не закончится. И, конечно, в туалетах на Экономическом форуме должно быть меньше кокаина, они же управляют страной. Ты правильно подметил, — сказал Хабиб.

Хабиб провел последний поединок в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры.