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Хабиб отреагировал на вызов Сехудо дагестаноскому блогеру Хасбуле

10:53
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов бойца ММА Генри Сехудо, который тот бросил дагестанскому блогеру Хасбуле.

«Осторожней, чемпион! Весь Дагестан с Хасбулой!» — написал Нурмагомедов.

Комментарий Хабиба Нурмагомедова под постом Генри Сехудо. Фото Instagram
Комментарий Хабиба Нурмагомедова под постом Генри Сехудо. Фото Instagram

16 июня Сехудо выложил у себя в Instagram видео, в котором на ломаном русском пообещал порвать Хасбулу.

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Иван Торопцев все материалы автора
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