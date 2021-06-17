Хабиб отреагировал на вызов Сехудо дагестаноскому блогеру Хасбуле
10:53
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов бойца ММА Генри Сехудо, который тот бросил дагестанскому блогеру Хасбуле.
«Осторожней, чемпион! Весь Дагестан с Хасбулой!» — написал Нурмагомедов.
Комментарий Хабиба Нурмагомедова под постом Генри Сехудо. Фото Instagram
16 июня Сехудо выложил у себя в Instagram видео, в котором на ломаном русском пообещал порвать Хасбулу.
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