Хабиб отреагировал на вызов Сехудо дагестаноскому блогеру Хасбуле

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на вызов бойца ММА Генри Сехудо, который тот бросил дагестанскому блогеру Хасбуле.

«Осторожней, чемпион! Весь Дагестан с Хасбулой!» — написал Нурмагомедов.

Комментарий Хабиба Нурмагомедова под постом Генри Сехудо. Фото Instagram

16 июня Сехудо выложил у себя в Instagram видео, в котором на ломаном русском пообещал порвать Хасбулу.