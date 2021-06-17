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Хабиб провел тренировку с Мамедовым: «Поборолись с братом от души»

12:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал новое фото.

Спортсмен выложил снимок с бойцом Bellator Исламом Мамедовым, фото сделано после тренировки.

«Не выспался, но поборолись с братом от души», — написал Хабиб.

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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