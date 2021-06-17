Хабиб провел тренировку с Мамедовым: «Поборолись с братом от души»
12:14
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал новое фото.
Спортсмен выложил снимок с бойцом Bellator Исламом Мамедовым, фото сделано после тренировки.
«Не выспался, но поборолись с братом от души», — написал Хабиб.
В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.
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