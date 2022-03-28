Тренер Яна: «Во втором бою со Стерлингом будут говорить кулаки Пети, а не язык»

Тренер Петра Яна рассказал, в какой форме боец подходит к поединку со Стерлингом

Тренер по ударной технике Петра Яна (16-2) Кайрат Нурмаганбетов рассказал, в какой форме Ян подходит к поединку.

«Я могу сказать, что Петр сейчас находится в лучшей форме, если сравнивать ее с формой в предыдущих поединках, — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил». — Таиланд — это такая мекка современного ММА в Азии. Удобная локация, много залов, много партнеров, климат, питание, а главное — сама атмосфера.

Пока ты идешь до зала ММА, ты проходишь через несколько других: бокс, кикбоксинг и так далее. Все кричат, работают, и ты приходишь на тренировку уже настроенный на пахоту. Это то, что нужно для подготовки к боям.

Также Нурмаганбетов сообщил, что россиянин не реагирует на попытки Алджамейна Стерлинга (20-3) вывести его из себя.

«У нас нет никакой психологической войны со Стерлингом. Он там пробует как-то вывести Петра из себя, но это бесполезно. Холодная голова, холодный расчет, четкий план на бой — 9 апреля будут говорить кулаки Пети, а не язык».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.