Гаджи Автомат слетел с боя против Мальдонадо

Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат слетел с боя против Фабио Мальдонадо. Об этом сообщил Наврузов в своем Instagram.

«25 июня я хотел ворваться в мир профессионального бокса, выбрав для этой цели самого опытного бойца — Фабио Мальдонадо, но ворвался я в больницу с острым воспалением верхних дыхательных путей. Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер, под чьим наблюдением я до сих пор нахожусь. Впервые в жизни я болел так сильно, искренне не хотел никого подводить, но так произошло. Спасибо за поддержку и понимание @grigory_drozd Бой обязательно состоится позднее под эгидой @rus.angels.boxing ? Всем моим болельщикам, кто искренне переживает за меня, добра, МируМир», — написал спортсмен.

Первый профессиональный поединок Наврузова по правилам бокса должен был состояться 25 июня на Красной Поляне.