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12 ноября, 13:34

Федор Емельяненко считает, что Карелину стоит более детально подходить к вопросам ММА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко отреагировал на слова трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина о смешанных единоборствах.

«У меня сложилось впечатление, что Александр Александрович не разделил смешанные боевые единоборства, зарегистрированные в министерстве спорта как отдельный вид спорта, и поп-ММА. Хотя это только название, а поединки по большей части проходят по правилам бокса. В связи с занимаемой должностью Александр Александрович должен более основательно подходить к таким вопросам, изучать более детально», — приводит Metaratings слова Емельяненко.

Ранее Карелин раскритиковал смешанные единоборства и отказался называть дисциплину ММА спортом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fedor-emelyanenko-karelin-dolzen-bolee-detalno-podxodit-k-voprosam-mma-53695/
Александр Карелин
Федор Емельяненко
ММА
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