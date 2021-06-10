Евлоев: «Часто попадаю в удушающие, потому что у меня длинная шея»

Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в интервью «СЭ» рассказал, как ему удается выживать в удушающих захватах.

— Вы удивляете всех своей способностью выживать в почти мертвых удушающих захватах. С Гранди, несколько гильотин с Лентцом... Как удалось спастись?

— Я бы не назвал это спасением, это обычное дело. Меня на тренировках часто очень душат. Это связано с тем, что у меня длинная очень шея, очень легко ложится рука. Но с каждой тренировкой, изо дня в день, из года в год натренировал шею и чувствую себя комфортно в любых позициях, где отдаю ее. Другое дело, где пятку скрутили или рычаг локтя — там можно сломать руку, и на тренировке здесь уже не потерпишь. Сломать руку — это равносильно полгода пропустить. С Лентцом я за десять дней только узнал о бое, знал, что он делает это прием. Единственное, что мы готовили в эти десять дней — это миллион раз выходили из гильотины. Это было частью плана, он устал в итоге, руки забились, и я уже его контролировал.

— Что происходило в вашей голове в той гильотине в 1-м раунде? Все-таки, она была очень плотная.

— Это было не так страшно, как с тем же Гранди. Вот он сделал очень плотный захват, и там было чуть тяжко. С Лентцом был не настолько плотный захват, чтобы я потерял концентрацию или хотел бы проиграть, постучать. Легче умереть, чем отдать так бой. Лентц, по-моему, семь раз сделал мне гильотину и все эти семь раз я на все 100% контролировал. С каждым разом я понимал, что он все больше устает.

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.