Евлоев: «Сплю 3-4 часа в сутки. Мне хватает»

Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (14-0) в интервью «СЭ» рассказал о своей норме сна.

— Вы несколько лет назад говорили, что у вас нарушенный сон, мало спите. Сейчас эта проблема ушла?

— Не то чтобы какие-то проблемы, просто кому-то для нормального отдыха надо 7-8 часов сна, а мне хватает 3-4. Иногда могу больше поспать, поваляться. Поздно ложусь и очень рано просыпаюсь. Могу в 3 часа ночи лечь и до 7 проснуться. А на весогонке сплю еще меньше, потому что чуть раздражительнее становишься на диете. А так — среднее время сна у меня 3-4 часа, и днем никогда не сплю.

12 июня Евлоев подерется с Хакимом Даводу на UFC 263.