Нганну перенесет операцию на колене. Восстановление займет до девяти месяцев

Нганну не сможет драться до конца года из-за операции на колене

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну перенесет операцию на колене, которое травмировал за месяц до поединка с Сирилом Ганом на UFC 270.

По словам менеджера Нганну Маркеля Мартина, процесс восстановления после операции займет до девяти месяцев.

23 января камерунец победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула.