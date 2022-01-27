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Сегодня, 17:32

Нганну перенесет операцию на колене. Восстановление займет до девяти месяцев

Нганну не сможет драться до конца года из-за операции на колене
Анна Горшкова
Корреспондент
Франсис Нганну.
Фото Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну перенесет операцию на колене, которое травмировал за месяц до поединка с Сирилом Ганом на UFC 270.

По словам менеджера Нганну Маркеля Мартина, процесс восстановления после операции займет до девяти месяцев.

23 января камерунец победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула.

Источник: https://mmajunkie.usatoday.com/2022/01/ufc-news-francis-ngannou-to-have-knee-surgery-nine-months-recovery
Франсис Нганну
UFC
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