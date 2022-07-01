Харитонов поздравил Хабиба с включением в зал славы UFC: «Рано или поздно звезда нашла своего героя»

Боец Bellator Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на включение Хабиба Нурмагомедова в зал славы UFC.

«Поздно? У всех свое мнение. Может, хотели, чтобы Хабиб еще остался в UFC. Может, что-то еще. Это политические дела. Главное, что рано или поздно звезда нашла героя. Абсолютно заслуженно. Могу только поздравить», — сказал Харитонов «СЭ».

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.