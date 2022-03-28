AMC Fight Nights ввело новое правило, связанное с борьбой в партере

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что после резонанса, возникшего 25 марта во время боя Юсупа Шуаева и Григория Пономарева на турнире в Астрахани, в AMC Fight Nights вводится новое правило: на борьбу в партере бойцам дается 1 минута.

«Отныне в AMC Fight Nights с момента, когда спортсмены оказались в партере, судьи отсчитывают ровно одну минуту, — сказал Гаджиев в своих соцсетях. — По истечении одной минуты по команде хронометриста судья поднимает спортсменов в стойку.

Не важно, что в этот момент происходит: яркое добивание, болевой прием или что-то еще. Закончилась минута, и тот, кто был в доминирующей позиции, не использовал свой шанс, а тот, кто был не в ней, просто выжил, свой шанс на спасение использовал. Надеюсь, что новые правила освежат российский ММА».

Напомним, в бою Шуаев — Пономарев судья поднял бойцов в стойку, когда Пономарев находился в фулл-маунте. После того как судья поднял их в стойку, Пономарев упал в нокаут.