Менеджер Корешкова: «Бой с Дэйли не отменен. Если с визой все будет нормально, то бой в силе»
Менеджер Андрея Корешкова Алексей Жернаков заявил, что поединок его бойца с англичанином Полом Дэйли все еще в силе.
Ранее тренер Корешкова Александр Шлеменко в своем Telegram-канале сообщил, что бой с Дэйли не состоится из-за проблем с визой.
«Бой Корешков — Дэйли не был отменен, — сказал Жернаков в интервью «СЭ» на турнире ACA 138 в Грозном. — Там были вопросы по визам, которые удалось решить. Будем надеяться на то, что на следующей неделе нам удастся получить визу. Если все будет нормально, то бой в силе и он состоится на английском турнире Bellator».
Согласно Sherdog, бой Корешкова с Дэйли все еще запланирован на 13 мая в Лондоне на турнире Bellator.
На счету Корешкова 25 побед и 4 поражения в ММА, у Дэйли — 42 победы, 18 поражений и 2 ничейных боя.