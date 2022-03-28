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ММА

28 марта, 14:26

Менеджер Корешкова: «Бой с Дэйли не отменен. Если с визой все будет нормально, то бой в силе»

Менеджер Корешкова заявил, что поединок его бойца с Полом Дэйли еще может состояться
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Менеджер Андрея Корешкова Алексей Жернаков заявил, что поединок его бойца с англичанином Полом Дэйли все еще в силе.

Ранее тренер Корешкова Александр Шлеменко в своем Telegram-канале сообщил, что бой с Дэйли не состоится из-за проблем с визой.

«Бой Корешков — Дэйли не был отменен, — сказал Жернаков в интервью «СЭ» на турнире ACA 138 в Грозном. — Там были вопросы по визам, которые удалось решить. Будем надеяться на то, что на следующей неделе нам удастся получить визу. Если все будет нормально, то бой в силе и он состоится на английском турнире Bellator».

Согласно Sherdog, бой Корешкова с Дэйли все еще запланирован на 13 мая в Лондоне на турнире Bellator.

На счету Корешкова 25 побед и 4 поражения в ММА, у Дэйли — 42 победы, 18 поражений и 2 ничейных боя.

ММА
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