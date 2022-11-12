AMC Fight Nights могут провести турнир в Бразилии в следующем году

В AMC Fight Nights рассматривают вариант проведения турнира в Бразилии в начале следующего года. Об этом «СЭ» рассказал президент российского промоушена Камил Гаджиев.

«Магомед Сулумов против иностранца? Я думал, что, может быть, они подерутся с кем-нибудь в Бразилии. У нас есть одна мысль, но она пока очень-очень сырая. Может быть, мы что-то придумаем», — сказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC Fight Nights 116 в Астрахани.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 116, который состоялся 11 ноября в Астрахани, казахстанец Гойти Дазаев единогласным решением судей выиграл у россиянина Максима Буторина.