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12 ноября, 00:20

AMC Fight Nights могут провести турнир в Бразилии в следующем году

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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В AMC Fight Nights рассматривают вариант проведения турнира в Бразилии в начале следующего года. Об этом «СЭ» рассказал президент российского промоушена Камил Гаджиев.

«Магомед Сулумов против иностранца? Я думал, что, может быть, они подерутся с кем-нибудь в Бразилии. У нас есть одна мысль, но она пока очень-очень сырая. Может быть, мы что-то придумаем», — сказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC Fight Nights 116 в Астрахани.

В главном событии турнира AMC Fight Nights 116, который состоялся 11 ноября в Астрахани, казахстанец Гойти Дазаев единогласным решением судей выиграл у россиянина Максима Буторина.

Камил Гаджиев
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