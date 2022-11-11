Цзю заявил, что Минеев сильнее Родригеса в кикбоксинге

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что российский спортсмен Владимир Минеев может иметь преимущество над бразильцем Фернандо Родригесом в кикбоксинге.

«Он хороший боец по разным направлениям. Я не слишком следил за ним по той причине, что он все-таки не боксер, и если честно, в последнее время не сильно слежу даже за боксом. Он немножко упал в моих глазах, к сожалению. Вот эти все интриги, которые происходят, мне это чуждо, я не хочу это видеть. Я хочу смотреть хорошие бои и все», — отметил Цзю в интервью РЕН ТВ.

Он также усомнился в том, что Родригес обладает хорошей школой бокса и кикбоксинга.

«Родригеса не знаю, но знаю, если смотреть по фамилии, что они сказали Бразилия — в Бразилии бокса не было. В Бразилии, если я правильно помню, кикбоксинга не было тоже. У них есть свое направление, и там один-два хороших было чемпиона по боксу. Это что означает? Что нет определенной так называемой школы бокса. Но есть индивидуумы, которые могут выстрелить. Если Родригес такой, то это не будет прогулкой в парк. Это будет хороший тяжелый бой», — заключил Цзю.

Поединок по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

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