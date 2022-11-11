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11 ноября, 23:51

Цзю заявил, что Минеев сильнее Родригеса в кикбоксинге

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что российский спортсмен Владимир Минеев может иметь преимущество над бразильцем Фернандо Родригесом в кикбоксинге.

«Он хороший боец по разным направлениям. Я не слишком следил за ним по той причине, что он все-таки не боксер, и если честно, в последнее время не сильно слежу даже за боксом. Он немножко упал в моих глазах, к сожалению. Вот эти все интриги, которые происходят, мне это чуждо, я не хочу это видеть. Я хочу смотреть хорошие бои и все», — отметил Цзю в интервью РЕН ТВ.

Он также усомнился в том, что Родригес обладает хорошей школой бокса и кикбоксинга.

«Родригеса не знаю, но знаю, если смотреть по фамилии, что они сказали Бразилия — в Бразилии бокса не было. В Бразилии, если я правильно помню, кикбоксинга не было тоже. У них есть свое направление, и там один-два хороших было чемпиона по боксу. Это что означает? Что нет определенной так называемой школы бокса. Но есть индивидуумы, которые могут выстрелить. Если Родригес такой, то это не будет прогулкой в парк. Это будет хороший тяжелый бой», — заключил Цзю.

Поединок по правилам кикбоксинга станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1044679-tsziu-schel-chto-mineev-silnee-rodrigesa-v-kikboksinge
Владимир Минеев
Костя Цзю
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