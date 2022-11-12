Федор Емельяненко заявил, что вряд ли пожмет руку Шлеменко

Российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«Можно отталкиваться от тех слов, которые прозвучали от Александра. Я объяснил, что не выливал никакую информацию в интернет. Это сделали Радмир и его команда. На это Шлеменко ответил, что остается при своем мнении. Когда говоришь человеку, что он не прав, а он отвечает, что все равно прав... Как это назвать? Это называется бессовестность. Пожму ли я ему руку, если у нас когда-нибудь состоится диалог? Маловероятно. Думаю, что мы не пересечемся. У Александра одна сфера деятельности, у меня немного другая», — приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Конфликт между бойцами произошел на фоне выборов президента Союза ММА России. Тогда Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в сеть письмо с критикой Радмира Габдуллина. Сам боец отверг это обвинение.