Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

12 ноября, 12:38

Федор Емельяненко заявил, что вряд ли пожмет руку Шлеменко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко.

«Можно отталкиваться от тех слов, которые прозвучали от Александра. Я объяснил, что не выливал никакую информацию в интернет. Это сделали Радмир и его команда. На это Шлеменко ответил, что остается при своем мнении. Когда говоришь человеку, что он не прав, а он отвечает, что все равно прав... Как это назвать? Это называется бессовестность. Пожму ли я ему руку, если у нас когда-нибудь состоится диалог? Маловероятно. Думаю, что мы не пересечемся. У Александра одна сфера деятельности, у меня немного другая», — приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Конфликт между бойцами произошел на фоне выборов президента Союза ММА России. Тогда Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в сеть письмо с критикой Радмира Габдуллина. Сам боец отверг это обвинение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fedor-emelyanenko-maloveroyatno-cto-pozmu-ruku-slemenko-53691/
Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
3
0
Читайте также
Свечников и Кочетков привели в восторг Америку: яркий матч россиян в НХЛ
Бразилия — главный фаворит, последний шанс Месси, Португалия всех удивит? Расклады ЧМ-2022
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AMC Fight Nights могут провести турнир в Бразилии в следующем году

Федор Емельяненко считает, что Карелину стоит более детально подходить к вопросам ММА
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости