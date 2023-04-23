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Сегодня, 11:31

Алексеева назвала Постарнакову будущей чемпионкой UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о перспективах своей одноклубницы и подопечной Татьяны Постарнаковой.

«Это будущая чемпионка UFC. Она просто создана для ММА. Конечно, это мое мнение, она сама так не считает, потому что скромная девчонка. Я вижу у нее огромный потенциал и много резервов, которые никто не видит и не знает. А я с ней живу, тренируюсь, общаюсь и слушаю. Все ее боятся и отказываются с ней выходить, а она не расслабляется, а постоянно пашет и советуется, как сделать лучше. Когда она победила Милану Пагиеву, все ее хвалят, говорят: «Ты машина». Я подошла и говорю: «Таня, глаза вниз опусти, слушай и благодари. Только попробуй начать носом небо царапать. Это всего лишь второй твой бой. Чем дальше, тем выше. Очень красивая и зрелищная победа, но только не расслабься». Вроде услышала», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

25 марта на турнире Ural FC 2 в Самаре Татьяна Постарнакова одержала вторую победу в профессиональной карьере, победив техническим нокаутом в первом раунде соотечественницу Милану Пагиеву.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-postarnakova-budushaya-chempionka-ufc-245389/
UFC
ММА
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