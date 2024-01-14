Хрюнов считает, что бой между Биволом и Бетербиевым неизбежен

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал желание Артура Бетербиева провести свой следующий бой против Дмитрия Бивола.

«Со спортивной точки зрения, бой между Бетербиевым и Биволом неизбежен. Безусловно, подобный поединок будет очень интересным. Сейчас этому бою ничего не мешает», — сказал Хрюнов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) заявил о готовности провести следующий поединок с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.