Фрэнк Уоррен рассказал, как Фьюри может победить Усика

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) очень чувствителен к ударам по корпусу.

«Я очень верю в него [Фьюри], — сказал Уоррен Seconds Out. — Я считаю его лучшим супертяжеловесом. Я знаю, что после последнего боя с Нганну у людей остались вопросы. По мне, так у него была не самая удачная ночь, когда он выиграл бой. Я видел бойцов, у которых были не лучшие дни, и они побеждали. Он выиграл бой.

Вы должны взглянуть и на Усика. Усик сражался с Дюбуа. Дюбуа показал, что его [Усика] можно ранить, что он очень чувствителен к ударам по корпусу. Воспользуется ли Тайсон этим или пойдет другим путем, чтобы выиграть бой? Не знаю. Мне очень нравится Тайсон. Я не собираюсь ставить против него. Если бы я думал, что он проиграет бой, я бы попытался отговорить его от поединка».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.