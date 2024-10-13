Бивол призвал лишить лицензии одного из судей, отдавших победу Бетербиеву

Российский боксер Дмитрий Бивол призвал лишить работы одного из судей, отдавших победу Артуру Бетербиеву в чемпионском поединке.

Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

«Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда», — приводит слова Бивола ТАСС.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.