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Сегодня, 06:48

Дзюба: «Молодец Усик, заслужил, правда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика на британцем Тайсоном Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде. Укаринец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я же сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Плачет словянский воин. Заслужил побед все равно, молодец. Я думаю, будет бой-реванш», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в социальной сети.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.

Тайсон Фьюри против Александра Усика 18&nbsp;мая. «Проявите уважения к Усику!» Что пишут после победы украинца над Фьюри
Артем Дзюба
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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