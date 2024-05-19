Дзюба: «Молодец Усик, заслужил, правда»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика на британцем Тайсоном Фьюри в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде. Укаринец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я же сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Плачет словянский воин. Заслужил побед все равно, молодец. Я думаю, будет бой-реванш», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в социальной сети.

Для 35-летнего Фьюри это поражение стало первым в карьере. До этого боя он одержал 34 победы и один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика теперь 22 победы в 22 проведенных поединках.