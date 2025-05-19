Сборная Норвегии обыграла Венгрию на чемпионате мира
Сборная Норвегии одержала победу над Венгрией в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 1:0.
За норвежскую команду единственную шайбу забросил Ной Стин.
Норвегия набрала 4 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице группы B. Венгрия с 3 баллами — на 7-м месте. Обе сборные не прошли в плей-офф турнира.
Чемпионат мира
Группа B
Венгрия — Норвегия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Стин — 2 (Брандсег-Нигар), 6:28 — 0:1.
Вратари: Балиж (59:00) — Норманн.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 17 (4+11+2) — 25 (5+6+14).
Судьи: Ансонс, Лангин.
19 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Новости