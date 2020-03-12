The Hockey News: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею в этом году не состоится из-за эпидемии коронавируса, утверждает The Hockey News. По данным источника, в ближайшие дни об отмене турнира будет объявлено официально. ЧМ-2020 должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

В свою очередь Международная федерация хоккея опровергла эту информацию. В сообщении ИИХФ в Twitter говорится, что на данный момент статус турнира не изменился.

Ранее ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

В ИИХФ при этом опровергли информацию об отмене чемпионата мира.

«Спартак» и «Динамо» сыграют без зрителей. Хоккейный сезон под угрозой и в России?