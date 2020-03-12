Чемпионат мира
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Группа A
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|Белоруссия
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|Великобритания
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|Германия
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|Дания
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|0-0
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|5.
|Канада
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|6.
|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|+/-
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|1.
|Италия
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|Казахстан
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|Латвия
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|США
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|Финляндия
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|Швейцария
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The Hockey News: чемпионат мира-2020 по хоккею отменен
17:18
Чемпионат мира по хоккею в этом году не состоится из-за эпидемии коронавируса, утверждает The Hockey News. По данным источника, в ближайшие дни об отмене турнира будет объявлено официально. ЧМ-2020 должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.
В свою очередь Международная федерация хоккея опровергла эту информацию. В сообщении ИИХФ в Twitter говорится, что на данный момент статус турнира не изменился.
Ранее ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.
В ИИХФ при этом опровергли информацию об отмене чемпионата мира.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020