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Чемпионат мира

ИИХФ опровергла информацию об отмене чемпионата мира

17:37
В ИИХФ по-прежнему ждут консультаций с властями Швейцарии в середине марта. Фото Reuters
В ИИХФ по-прежнему ждут консультаций с властями Швейцарии в середине марта. Фото Reuters

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном Twitter заявила, что не отменяла чемпионат мира по хоккею-2020.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЧМ-2020 будет отменен из-за эпидемии коронавируса. В частности, ее распространило авторитетное издание The Hockey News.

В ИИХФ отметили, что «на данный момент в статусе турнира не было никаких изменений».

ЧМ-2020 должен пройти в Швейцарии, в Лозанне и Цюрихе, с 8 по 24 мая.

Правительство страны из-за коронавируса наложило временный запрет на проведение мероприятий более чем на 5 тысяч человек. Он действует до 15 марта.

Из-за эпидемии коронавируса ряд спортивных турниров во всем мире был перенесен, отменен или прошел без зрителей. В частности, ранее ИИХФ отменила мартовские чемпионаты мира среди юношей и девушек.

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