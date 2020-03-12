Чемпионат мира
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Группа A
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|Германия
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|Дания
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|5.
|Канада
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|Словакия
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|7.
|Чехия
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|8.
|Швеция
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Группа B
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|Латвия
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|Финляндия
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|Швейцария
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ИИХФ опровергла информацию об отмене чемпионата мира
Международная федерация хоккея (ИИХФ) в официальном Twitter заявила, что не отменяла чемпионат мира по хоккею-2020.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЧМ-2020 будет отменен из-за эпидемии коронавируса. В частности, ее распространило авторитетное издание The Hockey News.
В ИИХФ отметили, что «на данный момент в статусе турнира не было никаких изменений».
ЧМ-2020 должен пройти в Швейцарии, в Лозанне и Цюрихе, с 8 по 24 мая.
Правительство страны из-за коронавируса наложило временный запрет на проведение мероприятий более чем на 5 тысяч человек. Он действует до 15 марта.
Из-за эпидемии коронавируса ряд спортивных турниров во всем мире был перенесен, отменен или прошел без зрителей. В частности, ранее ИИХФ отменила мартовские чемпионаты мира среди юношей и девушек.