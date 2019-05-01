Главный тренер сборной России​ Илья Воробьев перед матчем Евротура против Швеции рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

– Трудно вспомнить, когда в последний раз был такой состав.

– Да, состав у нас очень интересный, талантливый. Приятно посмотреть, как многие наши ребята обращаются с шайбой. Но надо понимать, что не у нас одних такой состав. Есть и другие команды, у которых тоже есть неплохие составы. Шведы, как обычно, американцы везут сильную сборную. У канадцев никогда не было проблем с игроками. Да и чехи тоже, Ворачек говорит, что для них это почти домашний турнир. Предстоящий чемпионат мира будет очень сильным по составу.

– Вы будете играть по схеме в 7 защитников и 13 нападающих, чтобы быть приближенным к боевым условиям? (На Евротуре можно заявить на игру большее количество игроков, чем на ЧМ).

– Да, именно поэтому.

– Почему капитаном выбран именно Ковальчук?

– Мы так решили. Саша Овечкин и Женя Малкин – ассистенты. Ковальчук – многолетний лидер сборной.

– Означает ли это, что место в составе на чемпионате мира ему гарантировано?

– Давайте не будем пока говорить о составе на чемпионат мира, это неправильно.

– Были ли у вас беседы с Ковальчуком и Малкиным? Все-таки вы их тренируете первый раз.

– Ну, не первый раз. С Женей Малкиным я еще успел поиграть. Естественно, мы разговариваем со всеми игроками сборной.

– Насколько Ковальчук полезен команде, как дядька-наставник?

– Нужен лидер. И чем больше их будет, тем лучше для команды.

– Как настроение у ребят? Все-таки многие вылетели в первом раунде.

– Хорошо, что у них была пауза, они успели отдохнуть. Настроение рабочее, они снова получают удовольствие от хоккея.

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