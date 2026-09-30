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Женская сборная Белоруссии сыграет на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Женская сборная Белоруссии сыграет на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Руслан Минаев

Женская сборная Белоруссии выступит на чемпионате мира 2027 года в группе В третьего дивизиона, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Турнир пройдет в Болгарии. Помимо сборной Белоруссии, в соревнованиях примут участие команды Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, ЮАР, Филиппин, Сингапура, Ирана и Индии.

В июле ИИХФ допустила женскую сборную Белоруссии до участия в международных соревнованиях.

При этом российские сборные в сезоне-2026/27 продолжат оставаться вне турниров ИИХФ. Ранее федерация продлила их отстранение, объяснив решение соображениями безопасности участников соревнований.

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