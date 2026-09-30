Женская сборная Белоруссии сыграет на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Женская сборная Белоруссии выступит на чемпионате мира 2027 года в группе В третьего дивизиона, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Турнир пройдет в Болгарии. Помимо сборной Белоруссии, в соревнованиях примут участие команды Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, ЮАР, Филиппин, Сингапура, Ирана и Индии.

В июле ИИХФ допустила женскую сборную Белоруссии до участия в международных соревнованиях.

При этом российские сборные в сезоне-2026/27 продолжат оставаться вне турниров ИИХФ. Ранее федерация продлила их отстранение, объяснив решение соображениями безопасности участников соревнований.