Боб Хартли: "На бумаге я бы прямо сейчас отдал золото России"

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Я слежу за многими экспертами, и ни один не упоминает Латвию ни в каком контексте, – сказал Хартли. – Но для нас это лишь дополнительная мотивация. Турнир еще не начался, поэтому все смотрят на команды чисто на бумаге. И если смотреть на бумаге, я бы прямо сейчас отдал золото сборной России. Вот сразу же надел бы им медали и все.

Говорил вчера Илье Воробьеву: "Вау, у тебя настоящая коллекция талантов в составе". В то же время когда три года назад я возглавил сборную Латвии, нашей целью было развитие хоккея и хоккеистов. И мы на самом деле добились многого. В Кельне мы были в шаге от четвертьфинала, все решилось в серии буллитов последнего матча. В Копенгагене мы обыграли датчан у них дома в решающей игре и вышли в четверть. Мы вчера пообщались с парнями и поставили себе цель выйти в четвертьфинал. А там уже все будет решаться в рамках 60 минут. Произойти может что угодно. Может повезти, может залететь что-то шальное, и ты идешь дальше. Но давайте так далеко не заглядывать. Впереди семь матчей. У нас отличные ветераны, интересные молодые ребята. Нам главное – идти вперед. (Игорь Еронко)​

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России