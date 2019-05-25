Американской журналистке угрожали убийством за интервью о сборной России

Американская журналистка Джули Робенхаймер, ставшая известной после своего интервью об игре сборной России, объяснила свои слова.

– Мне начали приходить угрозы в соцсетях – вплоть до убийства, – сказала Робенхаймер. – Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью.

Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.

Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.

Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь – по своей игре. (Игорь Еронко)​

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