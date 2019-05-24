Чемпионат мира

17:22 | Хоккей — Чемпионат мира

Воробьев ответил на слова американской журналистки про абсурдность игры сборной России

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Главный тренер сборной России Илья Воробьев ответил слова журналистки Джули Робенхаймер. 

 
Джули Робенхаймер."Модель игры русских - абсурдная". Американская журналистка наехала на сборную России

Ранее американка назвала абсурдной модель игры россиян в нападении. Вчера команда Воробьева в четвертьфинале чемпионата мира-2019 обыграла США (4:3).

– Вы посмеялись над мнением американской журналистки Джули Робенхаймер, что, мол, сборная России все время бежит, и это абсурд?

– Прочитали и проехали дальше.

– Но хоть посмеялись?

– В душе – наверное. (Алена Гребенькова)

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