Канада победила США и в 12-й раз выиграла женский чемпионат мира

Сборная Канады выиграла женский чемпионат мира по хоккею. В решающем матче канадки обыграли США со счетом 2:1.

Сборная Канада выиграла ЧМ в рекордный, 12-й раз. В активе сборной США 9 золотых медалей.

Женская сборная Чехии впервые в истории выиграла медаль чемпионата мира — это бронза после победы над Швейцарией в матче за третье место (4:2).

В этом году турнир проходил в Дании. Сборная России не была допущена к участию по решению ИИХФ.