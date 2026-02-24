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Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение Трампа на его выступление перед Конгрессом

Павел Лопатко

Женская национальная команда не приедет на встречу с президентом страны Дональдом Трампом и на его обращение к Конгрессу, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Федерации хоккея США.

Женская сборная победила команду Канады в финале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Мужская команда позже тоже выиграла золотые медали, обыграв в финале канадцев. Трамп после победы по видеосвязи поздравил хоккеистов и предложил им прилететь на речь о положении дел в стране 24 февраля военным бортом.

«У нас есть медали для вас, ребята. Должен сказать вам, нам нужно пригласить женскую команду. Вы же знаете это. Я думаю, меня бы, вероятно, подвергли импичменту [если бы женскую команду не пригласили]», — цитирует президента The Guardian.

Однако женская сборная не сможет присутствовать. В Федерации хоккея США заявили, что спортсменки тронуты приглашением, но из-за заранее запланированных учебных и рабочих обязательств принять его не могут.

Вечером 24 февраля Трамп выступит перед обеими палатами Конгресса с посланием «О положении страны».

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Олимпиада
Сборная США по хоккею
Дональд Трамп

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