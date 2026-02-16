Женская сборная США разгромила Швецию и стала первым финалистом Олимпиады-2026
Женская сборная США обыграла Швецию в полуфинале Олимпийских игр-2026 — 5:0.
По голу забили Кайла Барнс, Тэйлор Хайсе, Эбби Мерфи, Кендалл Койн и Хэйли Скамурра. Голкипер сборной США Эрин Франкель отыграла на ноль, отразив 23 броска по воротам.
Соперницы сборной США по финалу определятся в матче между сборными Канады и Швейцарии. Начало — в 23.10 по московскому времени.
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