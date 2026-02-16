Женская сборная США разгромила Швецию и стала первым финалистом Олимпиады-2026

Женская сборная США обыграла Швецию в полуфинале Олимпийских игр-2026 — 5:0.

По голу забили Кайла Барнс, Тэйлор Хайсе, Эбби Мерфи, Кендалл Койн и Хэйли Скамурра. Голкипер сборной США Эрин Франкель отыграла на ноль, отразив 23 броска по воротам.

Соперницы сборной США по финалу определятся в матче между сборными Канады и Швейцарии. Начало — в 23.10 по московскому времени.

Зимние Олимпийские игры. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №1

16 февраля, 18:40. PalaItalia Santa Giulia (Милан) США Швеция

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