13 мая, 18:22

Пять хоккеисток из России подали заявки на драфт PWHL

Ана Горшкова
Корреспондент

Пресс-служба Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) объявила, что пять хоккеисток из России пополнили список участников предстоящего драфта.

Всего на драфт, который пройдет 17 июня, заявки подали 235 хоккеисток со всего мира. Россию в этом списке представляют: Оксана Братищева («Сахалин»), Мария Баталова («Агидель»), Нина Пирогова («Сахалин»), Дарья Гредзен («Бирюса») и Анастасия Василенко («Селятино»).

Пока что в PWHL играют всего две россиянки. В прошлом году вратарь Анна Шохина и нападающая Фануза Кадирова подписали соглашения с «Оттавой».

PWHL была образована в 2023 году и стала главной хоккейной лигой для женщин в мире. Действующим чемпионом является клуб «Миннесота Фрост».

