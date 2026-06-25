Хоккей
Женский хоккей
Новости
Уведомления
Главная
Хоккей
Женщины

25 июня, 08:35

В Нижнем Новгороде не исключают возможности возвращения «Торпедо» в ЖХЛ

Сергей Ярошенко

Центр управления и развития спорта (ЦУРС) в Нижегородской области не исключает возвращения «Торпедо» в Женскую хоккейную лигу.

«Что касается возвращения «Торпедо» в Женскую хоккейную лигу — все варианты развития событий возможны», — цитирует представителя центра ТАСС.

В ЦУРСе добавили, что к вопросу возрождения женской команды можно будет вернуться при появлении соответствующих возможностей. Среди ключевых приоритетов развития для ряда нижегородских клубов, в том числе клубной системы «Торпедо», обозначен рост внебюджетного финансирования.

Отмечается, что решение о приостановке работы женской команды «Торпедо» принималось в соответствии с утвержденной долгосрочной стратегией клубной системы.

«Приоритет — на развитие и результаты основной команды, а также выстраивание четкой вертикали в системе подготовки — от детской школы до МХЛ [Молодежная хоккейная лига] и основной команды», — добавили в центре.

Женская команда «Торпедо» была создана в 2022 году. Нижегородский клуб дважды становился бронзовым призером ЖХЛ— в сезонах-2022/23 и 2024/25. В апреле 2025 года лига сообщила, что «Торпедо» прекращает участие в чемпионате.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Читайте также
Умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
Еще два беспилотника сбили над Москвой силы ПВО
Что произошло за ночь 27 июня. Главное
Премьер Латвии объяснил ускоренное вступление Украины в ЕС нуждой в ее ресурсах
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Мбаппе и Холанн — наследники Роналду и Месси? Сравнение достижений двух бомбардиров
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянку Гредзен выбрала «Миннесота» на драфте PWHL

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости