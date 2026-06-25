В Нижнем Новгороде не исключают возможности возвращения «Торпедо» в ЖХЛ

Центр управления и развития спорта (ЦУРС) в Нижегородской области не исключает возвращения «Торпедо» в Женскую хоккейную лигу.

«Что касается возвращения «Торпедо» в Женскую хоккейную лигу — все варианты развития событий возможны», — цитирует представителя центра ТАСС.

В ЦУРСе добавили, что к вопросу возрождения женской команды можно будет вернуться при появлении соответствующих возможностей. Среди ключевых приоритетов развития для ряда нижегородских клубов, в том числе клубной системы «Торпедо», обозначен рост внебюджетного финансирования.

Отмечается, что решение о приостановке работы женской команды «Торпедо» принималось в соответствии с утвержденной долгосрочной стратегией клубной системы.

«Приоритет — на развитие и результаты основной команды, а также выстраивание четкой вертикали в системе подготовки — от детской школы до МХЛ [Молодежная хоккейная лига] и основной команды», — добавили в центре.

Женская команда «Торпедо» была создана в 2022 году. Нижегородский клуб дважды становился бронзовым призером ЖХЛ— в сезонах-2022/23 и 2024/25. В апреле 2025 года лига сообщила, что «Торпедо» прекращает участие в чемпионате.