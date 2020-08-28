Сезон ВХЛ стартует 4 сентября. В чемпионате сыграют 26 российских команд

В связи с мировой пандемией COVID-19 ряд команд решили пропустить сезон-2020/21. Так, в предстоящем чемпионате ВХЛ не примут участие: ОРДЖИ (Пекин), КРС-БСУ (Пекин), «Ценг Тоу» (Цзилинь), «Хумо» (Ташкент), «Сарыарка» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Номад» (Нур-Султан) и «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород), сообщает сайт лиги.

В новом сезоне в ВХЛ сыграют 26 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей (25 — на своем поле и 25 — на поле соперника).

Регулярный чемпионат стартует 4 сентября и заканчивается 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 650 матчей.

В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Все серии плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь.

Плей-офф стартует 21 февраля 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Полный календарь ВХЛ сезона-2020/21