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Сегодня, 16:13

«Молот» останется фарм-клубом «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккейные клубы «Локомотив» и «Молот» продлили договор о сотрудничестве.

«23 марта в Ярославле состоялась встреча между генеральным директором ХК «Молот» Александром Вячеславовичем Гулявцевым и президентом ХК «Локомотив» Юрием Николаевичем Яковлевым, в ходе которой было подписано соглашение о продлении спортивного сотрудничества между клубами», — сообщается в группе «Молота» во «ВКонтакте».

«Молот» стал фарм-клубом «Локомотива» в ВХЛ в 2021 году.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Молот
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