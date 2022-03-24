«Молот» останется фарм-клубом «Локомотива»

Хоккейные клубы «Локомотив» и «Молот» продлили договор о сотрудничестве.

«23 марта в Ярославле состоялась встреча между генеральным директором ХК «Молот» Александром Вячеславовичем Гулявцевым и президентом ХК «Локомотив» Юрием Николаевичем Яковлевым, в ходе которой было подписано соглашение о продлении спортивного сотрудничества между клубами», — сообщается в группе «Молота» во «ВКонтакте».

«Молот» стал фарм-клубом «Локомотива» в ВХЛ в 2021 году.