Зубов назначен главным тренером «Рязани-ВДВ»

Павел Зубов назначен главным тренером «Рязань-ВДВ», сообщает пресс-служба клуба.

53-летний тренер сменил Дмитрия Пархоменко, который временно руководил командой после отстранения Владимира Гусева 6 октября. Зубов уже приступил к своим обязанностям.

Специалист ранее работал с «Рязанью-ВДВ». В октябре 2025 года он был назначен главным тренером команды, которую по итогам сезона-2025/26 вывел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ.

В июне 2026 года Зубов возглавил «Ладу», однако 5 октября покинул тольяттинский клуб. За тренерскую карьеру он также работал в «Ак Барсе», «Сибири» и «Локомотиве».

«Рязань-ВДВ» после 20 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице ВХЛ.