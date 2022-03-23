Определились все участники 1/2 финала Кубка Петрова в ВХЛ

Определились все участники 1/2 финала Кубка Петрова. Ими стали следующие команды: «Югра» (Ханты-Мансийск), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Санкт-Петербург).

Пары команд сформировались по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним. Преимущество своей площадки получили команды с более высоким номером «посева».

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

«Югра» — «Динамо»

Матчи проводятся в следующие сроки: 29, 30 марта, 2, 3, 6*, 9* и 12* апреля.

«СКА-Нева» — «Рубин»

Матчи проводятся в следующие сроки: 30, 31 марта, 3, 4, 7*, 10* и 13* апреля.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Петрова ведется до четырех побед.