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Сегодня, 21:36

Определились все участники 1/2 финала Кубка Петрова в ВХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились все участники 1/2 финала Кубка Петрова. Ими стали следующие команды: «Югра» (Ханты-Мансийск), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Санкт-Петербург).

Пары команд сформировались по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним. Преимущество своей площадки получили команды с более высоким номером «посева».

Пары четвертьфинала сложились следующим образом:

«Югра» — «Динамо»

Матчи проводятся в следующие сроки: 29, 30 марта, 2, 3, 6*, 9* и 12* апреля.

«СКА-Нева» — «Рубин»

Матчи проводятся в следующие сроки: 30, 31 марта, 3, 4, 7*, 10* и 13* апреля.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Петрова ведется до четырех побед.

Источник: https://www.vhlru.ru/lenta/417838/
ХК Динамо (Санкт-Петербург)
ХК Рубин (Тюмень)
ХК СКА-Нева
ХК Югра
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