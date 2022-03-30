«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в стартовом матче серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ

«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в стартовом матче серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ. Команда из Тюмени одердала победу в гостях со счетом 2:1.

«Динамо» из Санкт-Петербурга одержало вторую победу подряд в серии против «Югры» (3:0, 2-0).

За бело-голубых первую шайбу в этом плей-офa забросил нападающий Дмитрий Рашевский.

Хоккей

ВХЛ

1/2 финала

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чибриков — 2 (Танков, Лисов), 16:36 — 1:0. Митрофанов — 6 (Семин, Осипов), 28:31 — 1:1. Бердюков — 4 (бол., Иванов), 52:32 — 1:2.

Вратари: Николаев (58:45) — Назаров.

Броски: 31 (8+9+14) — 28 (8+13+7).

Судьи: Гофман, Демура.

30 марта. Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город. 639 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Рашевский — 1 (Чернов), 33:12 — 0:1. Кучерявенко — 5 (Рашевский), 56:14 — 0:2. Джиошвили — 4 (п.в.), 59:53 — 0:3.

Вратари: Сохатский (57:03 — 59:53) — Костин.

Броски: 42 (11+12+19) — 24 (7+9+8).

Судьи: Дреев, Раминг.

30 марта. Ханты-Мансийск. Арена Югра. 3906 зрителей.

Счет в серии: 0-2.